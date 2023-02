"Zurück in die Zukunft": TV-Kritik zur ARTE-Doku über den Kino-Hit

"Zurück in die Zukunft" ist ein Film, der Geschichte geschrieben hat. Die erfolgreiche Film-Reihe von Steven Spielberg wurde zum Welterfolg. Doch beinahe wäre der Lieblingsfilm vieler Zuschauer gar nicht auf die Leinwand gekommen. Die ARTE-Doku wirft einen Blick hinter die Kulissen von "Zurück in die Zukunft" und lässt dabei Erstaunliches über den Film-Klassiker ans Licht kommen.

Dass "Zurück in die Zukunft", die Zeitreisegeschichte mit Michael J. Fox in seiner früheren Paraderolle als draufgängerischer, höflicher Kleinstadt-Held Marty McFly zentraler Bestandteil der Popkultur ist, daran besteht kein Zweifel. Rund 40 Jahre nach seiner US-Premiere gelten weiterhin viele Filmzitate als geflügelte Worte. Und immer deutlicher wurde, welche wichtigen Botschaften gegen kleinstädtische Verbohrtheit, soziale Ungerechtigkeiten, Rassismus und Sexismus sich hinter der turbulenten Komödienhandlung der rasch zur Trilogie ausgebauten Zeitreise-Geschichte verbargen.

Nur Steven Spielberg glaubte an den Erfolg

Was nun erst die ARTE-Dokumentation, die der Sender in Erstausstrahlung zeigt, offenlegt: Fast wäre "Zurück in die Zukunft" nie auf die Leinwände gekommen. Das Drehbuch fiel zunächst in Hollywood komplett durch. Nur Steven Spielberg erkannte das enorme Potenzial.