"Gesicht der Erinnerung": TV-Kritik zum Psychodrama im Ersten

Im Psychodrama "Gesicht der Erinnerung" kreisen die Gedanken von Christina ( Verena Altenberger ) um zwei Männer. Ihre große Liebe verlor sie bei einem Autounfall. Als sie 20 Jahre später einen jungen Mann kennenlernt und sich in ihn verliebt, erinnert er sie an ihren verstorbenen Geliebten. Bildet sie sich das nur ein oder gibt es eine Verbindung zwischen den beiden?

In verschiedenen religiösen Überlieferungen spricht man von Reinkarnation: Die Seele eines Toten wandert weiter, ein Verstorbener wird wiedergeboren. Ein Thema wie geschaffen für ein mit Mystery-Elementen gespicktes Psychodrama: "Gesicht der Erinnerung", jetzt erstmals im Rahmen der Reihe "FilmMittwoch im Ersten" zu sehen, erzählt von Leidenschaft und Verlust sowie vom vermeintlichen Wiederfinden eines geliebten Menschen. Im unkonventionellen Film des erfahrenen Regisseurs Dominik Graf verschwimmen die Grenzen aus Erinnerung und Realität, aus psychischen Abgründen und Mystik.

Einst, mit 16 Jahren, fand Christina (Verena Altenberger) im deutlich älteren Jacob ( Florian Stetter ) die große Liebe. Ein Autounfall kostete ihn das Leben, Christina hat auch 20 Jahre später diese Lücke nicht füllen können. Eines Nachts fährt der junge Patrick (Alessandro Schuster) die psychisch labile Frau nach Hause – und schläft mit ihrer Mitbewohnerin Antje (Maria Preis). Doch Patrick hat eigentlich nur Augen für Christina und beginnt, um sie zu werben. Christina wiederum ist ebenfalls von dem jungen Mann fasziniert – insbesondere, weil seine freundliche und selbstbewusste Art sie an Jacob erinnert.

Die beiden scheinen das Glück gefunden zu haben, doch in Christinas Augen werden die beiden Männer mehr und mehr zu ein und derselben Person. So kommen auch dem zunehmend irritierten Patrick Zweifel, ob die Beziehung zu der älteren Frau eine Zukunft hat. Und dann ist da ja auch noch Antje (Maria Preis), ein Mädchen in seinem Alter, das ebenfalls Interesse zeigt.