"Literarisches Quartett U21": Welche Bücher begeistern die Jugend?

In der Sendung "Literarischen Quartett U21" dreht sich alles um die Buchmesse Leipzig. Dort sollen vor allem die jungen Literaturfans zu Wort kommen. Was interessiert sie? Welche Bücher sollte man nach Meinung der jungen Leute unbedingt gelesen haben? Gastgeberin Thea Dorn empfängt drei Gäste und wird auch über ihre persönliche Buchauswahl sprechen.

Ein Liebesroman über ein unglücklich verliebtes Paar? Ein spannender Thriller? Oder doch ein packender Krimi? Beim "Literarischen Quartett U21" haben die Jugendlichen das Sagen und können über das sprechen, was sie begeistert: Bücher. Im Rahmen dieses Sonderprogramms auf der Leipziger Buchmesse unterhalten sich drei Literaturfans mit Gastgeberin Thea Dorn über ihren jeweiligen Lieblingsroman. Die 45-minütige Debatte wird am Donnerstag, 27. April, aufgezeichnet und am nächsten Tag ausgestrahlt (Freitag, 28. April, 0.30 Uhr, ZDF).