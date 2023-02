HILLarious: Kritik zur Prime-Serie mit Martina Hill

Martina Hills neue Sketch-Comedy-Show "HILLarious" läuft ab Donnerstag, 9. Februar, bei Amazon Prime Video. Dabei bleibt die 48-Jährige bei den Konzepten, mit denen sie vertraut ist: Promi-Parodien, Mediensatire und natürlich moderne Frauen "am Rande des Nervenzusammenbruchs".

Schon in der zweiten Staffel des Amazon-Erfolgsformates "LOL: Last One Laughing", im Oktober 2021 veröffentlicht, knisterte es zwischen Martina Hill und Amazon Prime Video. Die Berliner Comedienne, bekannt aus der TV-Satire-Ensembleshow "Switch reloaded" (ProSieben) oder eigenen Formaten wie "Knallerfrauen" (Sat.1), war eines der Staffel-Higlights des Comedian-Wettkampfes "LOL", in dem es stets darum geht, andere Humorschwergewichte zum Lachen zu bringen, aber selbst keine Miene zu verziehen. Bevor nun in "LOL"-Staffel vier, die im April auf Sendung geht, Martina Hill ein zweites Mal zum Cast gehört, debütiert die 48-Jährige mit einer neuen eigenen Show bei Amazon: In "HILLarious" (ab Donnerstag, 9. Februar, alle Folgen auf einen Schlag) zeigt Martina Hill in acht etwa 25 Minuten langen Sketch-Comedy-Shows das, was man von ihr kennt – allerdings auf gewohnt hohem Niveau.

Es werden TV-Formate durch den Kakao gezogen, Promis parodiert und immer wieder Lebenssituationen von Frauen unters Persiflage-Brennglas gelegt, die man so oder so ähnlich aus dem eigenen Leben beziehungsweise dem "vertrauter" Menschen kennt. In episodisch fortlaufenden Erzähl-Settings begleitet man Proll-Influencerin Larissa, einen von Martina Hills bekanntesten Camouflage-Charakteren, dabei, wie sie im Studio von Eko Fresh (er selbst) einen Rapsong aufnimmt. Nach dem Motto: "singen und sprechen – das kann doch jedes Baby." Das sehr amüsante Video zum Song – am Ende von Folge zwei zu sehen – könnte "viral gehen", sofern Amazon ihm als PR-Tool die Auslagerung in kostenfreie Sphären erlaubt.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Wiedersehen mit alten Lebensrealität-"Settings" Doch nicht nur Eko Fresh spielt in "HILLarious" mit Comedy-Queen Martina Hill: Zu sehen sind Annette Frier als Kinder-Partnerin in einem Gummibärchen-Werbespot und Kurt Krömer als Co-Ermittler in einem herrlich absurden Nicht-Krimi unter der – vielleicht etwas angestaubten – Marke "CSI: Berlin". Ferner geben sich die Ehre: Carolin Kebekus in einer "Rebecca und Larissa"-Reunion, "Ninja Warrior"-Moderator Frank Buschmann und auch Comedian Olaf Schubert.

Wenn es um überforderte Mütter und gutbürgerliche, politisch korrekte Frauen und Eltern geht, kommen aus "Knallerfrauen"-bewährte Schauspielerinnen wie Anna Schäfer oder Marc Benjamin Puch zum Einsatz. Mit anderen Worten: Bei Martina Hills Kunst ist trotz des Senderwechsels eigentlich alles beim Alten geblieben, was aber auch heißt: Ihre Sketche sind nach wie vor wunderbar der (TV/Netz)-Realität abgeguckt, pointiert überhöht und auch sehr lustig gespielt.

Wenn Sie mehr über die Serie erfahren wollen, klicken Sie hier.