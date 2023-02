Timon Krause bei "Let's Dance" 2023: Alle Infos zum Mentalist

Bei der 16. Staffel von „Let’s Dance“ wird es diesmal magisch. Dafür wird unter anderem Timon Krause sorgen. Der 28-Jährige gilt als einer der besten Mentalisten in Deutschland und Europa und will nun beweisen, dass er auch auf der Tanzfläche einiges draufhat.

Timon Krause im Steckbrief:

Geburtsdatum: 20. Juni 1994

Geburtsort: Moers

Beruf: Mentalist

Im Münsterland in Nordrhein-Westfalen groß und in Amsterdam ansässig geworden, zog es den jungen Philosophen und Mentalmagier bereits früh um die ganze Welt. Im Jahr 2016 erhielt Krause den Titel „Best European Mentalist“ als jüngster Preisträger aller Zeiten und wurde noch im gleichen Jahr als erster Deutscher Mentalist mit dem US-Preis „Penn & Teller: Fool Us.“ ausgezeichnet. In dieser TV-Show treten Magier in einem Talentwettbewerb gegeneinander an. Mittlerweile ist Krause zweifacher Buchautor und tourt mit seinem Bühnenprogramm rund um den Globus.