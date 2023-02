"WORLD OF FREESPORTS": Wie gut sind die Filme über den Extremkletterer?

Ein ganzer Abend, an dem sich alles um Thomas Huber dreht: "Mainstream Media AG" zeigt gleich drei Filme über den bekannten Extremkletterer. Der Sportler ist mittlerweile Protagonist bei "WORLD OF FREESPORTS", einem der drei FAST-Channels des Unternehmens.

"Aufgeben ist keine Option, aber Scheitern gehört zum Leben. Wer nicht scheitert, lebt nicht", betonte Thomas Huber (56) während seiner Buchpräsentation ("In den Bergen ist Freiheit: Ein wildes Leben") im Rahmen des Neujahresauftakts der "Mainstream Media AG". Der erfahrene Extremkletterer weiß, wovon er spricht: Zu seinen bedeutendsten Abenteuern zählt beispielsweise die erste freie Begehung von El Niño (5.13b) am El Capitan 1998. Über seine Erfahrungen, seine Höhen und Tiefen schreibt er nicht nur in seinen Büchern, sondern spricht auch in dem einen oder anderen Film darüber. So ist er nun als Protagonist bei "WORLD OF FREESPORTS", einem der drei neuen FAST-Channels (Free-Ad-Supported-Streaming-TV) des Unternehmens zu sehen.