"Mein Mann kann": Infos zur Promi-Version der SAT.1-Show

Am Freitagabend können die Ehemänner bekannter Damen zeigen, was sie drauf haben, um kniffelige Aufgaben zu lösen. SAT.1. zeigt die Promi-Version von "Mein Mann kann". Auch wenn die tägliche Show im Vorabend-Programm bei den Zuschauern nicht so gut ankommt und die Einschaltquoten nach unten segeln, sieht es da ganz anders bei der Promi-Version der Sendung zur Primetime aus. In fünf neuen Folgen zocken Judith Williams, Ulrike von der Groeben und weitere Stars am Pokertisch um das Können ihrer Männer.

Mein Mann kann Show • 03.02.2023 • 20:15 Uhr

Was um 20.15 Uhr funktioniert, kommt auch um 19 Uhr gut an – oder? Nachdem "Mein Mann kann" im Juli 2022 nach knapp einem Jahrzehnt Pause mit starker Quote in die Montagsabend-Primetime zurückgekehrt war, fiel bei SAT.1 schnell der Entschluss, das Format täglich in einer Vorabend-Variante ohne prominente Paare zu zeigen. Die werktägliche "Normalo"-Ausgabe entpuppte sich seither jedoch als Flop: "Mein Mann kann" erreicht montags bis freitags, um 19 Uhr, im Schnitt weniger als drei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Bessere Ergebnisse erzielen sollen nun fünf neue Folgen der Primetime-Show.

Diese Promis schätzen ihre Männer in der SAT.1-Show ein Moderiert wird der von Montag- auf Freitagabend verlegte Beziehungstest abermals von Daniel Boschmann, der diesmal unter anderem mit Tanja Szewczenko, Ulrike von der Groeben, Susan Sideropoulos, Melissa Hannawald und Judith Williams um das Können ihrer Männer zockt.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Ansonsten bleibt in der ursprünglich 2010 mit Britt Hagedorn und Harro Füllgrabe gestarteten Show alles beim Alten: In den sieben Runden pro Folge kämpfen vier prominente Paare um den Sieg. Dabei sitzen die Frauen am Pokertisch und müssen sich überbieten, bis die letzte Gegnerin aussteigt. Danach sind die Männer gefragt: Sie müssen beweisen, dass ihre Partnerinnen sie gut genug kennen und die infrage stehende Herausforderung bewältigen. Klar ist: Wer richtig einschätzen kann, wie viele Salti der Partner auf dem Trampolin schafft oder wie korrekt das Alphabet rückwärts aufgesagt werden kann, macht hier die Punkte.

Mein Mann kann – Fr. 03.02. – SAT.1: 20.15 Uhr