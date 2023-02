"Reschke Fernsehen": Neue ARD-Late-Night-Show mit Anja Reschke

Ganz so ernst wie in "Panorama" wird es im neuen "Late Night"- Format – fünf Folgen laufen an den kommenden späten Donnerstagabenden und in der ARD-Mediathek – wohl nicht. Pro Sendung wird Anja Reschke, alleine im Studio sitzend, ein politisches Thema satirisch unter die Lupe nehmen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau nennt die Hamburger Journalistin politische US-Shows wie "Last Week Tonight with John Oliver" als Vorbild. Dass in Deutschland wohl auch der Vergleich zu Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" gezogen wird, in dem der prominente Satiriker mit seinem "monothematischen Block" auch jeweils ein recherchiertes Thema und seine Beteiligten durch den Kakao zieht, dürfte nicht ausbleiben.