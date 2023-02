Julia Beautx bei "Let's Dance" 2023: alle Infos zur YouTuberin

Von der YouTuberin, zur Schauspielerin und nun Tänzerin in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" - Julia Beautx steigert weiterhin fleißig ihren Bekanntheitsgrad. Obwohl es die 23-Jährige gewöhnt ist, mit ihrem Kanal ein Millionenpublikum zu unterhalten, begibt sie sich mit ihrer Teilnahme an "Let's Dance" (auch bei RTL+) auf ganz neues Terrain - denn die Influencerin hat noch nie getanzt! In unserem Porträt stellen wir Ihnen Julia Beautx genauer vor.

Julia Beautx im Steckbrief: Richtiger Name: Julia Willecke

Geburtsdatum: 27. April 1999

Geburtsort: Ruhrgebiet, NRW

Beruf: YouTuberin, Schauspielerin Julia Beautx und die Sache mit dem Tanzen Als Julia Beautx sieben Jahre alt war, flimmerte "Let's Dance" das erste Mal über die TV-Bildschirme. „Wow, sowas Magisches möchte ich auch mal machen!“, stand schon damals für die YouTuberin fest. 2023 ist es nun endlich so weit! Allerdings gibt es dabei ein Problem - das Multitalent kann viel, aber Tanzerfahrung bringt sie keine mit. Dieses Manko will Julia Beautx aber mit viel Engagement ausgleichen. "Ich liebe Herausforderungen und wenn ich etwas will, dann hänge ich mich zu 110 Prozent rein!“, erklärte sie vorab im Interview mit RTL.

Als Ruhrpott-Girl wurde die "Let's Dance"-Kandidatin am 27. April 1999 geboren. Ihr richtiger Name ist Julia Willecke. Als Influencerin etablierte sie ihren Künstlernachnamen Beautx. Doch seit ihre Karriere immer mehr Fahrt aufgenommen hat und sie als ernstzunehmende Schauspielerin große Erfolge verbuchen kann, möchte sie zukünftig unter ihrem richtigen Namen arbeiten.

Start der Karriere im Kinderzimmer Julia Beautx gilt als eine der ersten erfolgreichen YouTuberinnen Deutschlands. Während ihrer Schulzeit baute sie ihren Kanal für Beauty-Themen namens "Julia Beautx" auf. Mittlerweile folgen der Influencerin mehr als 2,4 Millionen Menschen und die Zahl wird bestimmt noch steigen. Wie nur wenige Online-Stars hat die "Let's Dance"-Kandidatin den Sprung in die Film- und TV-Welt geschafft. Als Schauspielerin ergatterte sie 2018 direkt die Hauptrolle der Lilly Engel in dem ZDF-Thriller "Frühling". Mit dem Film "Das schönste Mädchen der Welt" eroberte Julia auch schon die Kinoleinwände. Seit Anfang 2023 ist sie in der ZDF-Thriller-Serie "Gestern waren wir noch Kinder" zu sehen. Außerdem zählt seit 2019 ein eigenes Parfüm zu ihrer Marke.