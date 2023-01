Anna Ermakova bei "Let's Dance": Darum tanzt die Becker-Tochter in der RTL-Show

Schon lange ist Anna Ermakova aus dem Schatten ihres berühmten Vaters, Tennis-Legende Boris Becker herausgetanzt. Nun wagt sich das Model auf das Parkett der 16. Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Warum Anna Ermakova an der Sendung teilnehmen möchte, obwohl sie "Angst hat vor Publikum zu tanzen" und was Boris Becker zur Teilnahme seiner Tochter sagt, erfahren Sie hier - Wir stellen die "Let's Dance"-Kandidatin in unserem Porträt vor.

Anna Ermakova im Steckbrief: Geburtsdatum: 22. März 2000

Geburtsort: London

Beruf: Model Für Anna Ermakova geht mit ihrer Teilnahme an "Let's Dance" ein Traum in Erfüllung - schon als kleines Mädchen wollte das Model eine "Ballerina" sein. Auch wenn das Training und die Sendung für sie zu einer großen Herausforderung werden, hofft die 22-Jährige auf den Titel "Dancing Star 2023". Es sei nun "der richtige Zeitpunkt" dafür gekommen, erklärte die Becker-Tochter vorab. Erst kürzlich hat Anna Ermakova ihr Kunststudium an einer renommierten Uni in London abgeschlossen, daher kann jetzt das "Let's Dance"-Abenteuer für sie beginnen.

Anna Ermakova wurde am 22. März 2000 in London geboren und stand seit frühester Kindheit im Fokus der Öffentlichkeit. Die Britin ist die Tochter von Tennis-Superstar Boris Becker (55) und dem russischen Model Angela Ermakova (55). Ihre kurzzeitige Affäre beherrschte Anfang der 2000er Jahre die Presse. Aufgewachsen ist sie in London bei ihrer Mutter. Die "Let's Dance"-Kandidatin kann nicht nur stolz auf ihr abgeschossenes Studium sein, sie spricht zudem fließend Englisch, Russisch und Französisch. Nun soll auch noch Deutsch hinzukommen, denn für die RTL-Show lernt das Multi-Talent fleißig die neue Sprache. Bereits während ihres Studiums stand Anna Ermakova als Model vor der Kamera, mittlerweile kann sie sich nicht über mangelnde Aufträge beklagen.

Das können wir von Anna Ermakova bei "Let's Dance" erwarten Mit großer Aufregung startet Anna Ermakova ihr "Let's Dance"-Experiment. "Ich habe Angst davor, vor einem Publikum zu tanzen, da ich Lampenfieber habe", erklärte das Model im Interview mit RTL (auch bei RTL+) auf Deutsch. Auch die fremde Sprache mache ihr Sorgen, gab die 22-Jähre offen zu. Ganz nach dem Motto "Mut ist, wer Angst hat und es trotzdem macht" will Anna in der Show "einfach ihr Bestes geben" und ihrer Leidenschaft, dem Tanzen, nachgehen.