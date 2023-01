Nach Netflix-Serie: Hochstablerin Anna Sorokin plant Reality-TV-Show

Die Geschichte von Anna Sorokina alias Delvey ist hollywoodreif und wurde bereits mit der Netflix-Erfolgsserie "Inventing Anna" verfilmt. Doch das reicht der Hochstaplerin nun anscheinend nicht mehr. Als Nächstes soll die angebliche Millionenerbin Berichten zufolge ihre eigene Realteil-TV-Show planen. Darin möchte Anna Sorokina Stars und Sternchen zu Dinnerpartys in ihre Wohnung in Manhattan einladen.

"Inventing Anna" war einer der Streaming-Hits des letzten Jahres, Vorlage für die Netflix-Serie ist das Leben von Anna Sorokin: Die russisch-deutsche Hochstaplerin gab sich in elitären New Yorker Kreisen als deutsche Millionenerbin aus und betrog unter dem Pseudonym Anna Delvey vier Jahre lang Hotels, Geschäftsleute, Banken und vermeintliche Freunde. 2017 wurde sie wegen Betrugs verhaftet, zwei Jahre später zu einer Haftstrafe von mindestens vier Jahren verurteilt. Inzwischen wurde Sorokin wegen guter Führung freigelassen, nun arbeitet sie, wie mehrere Medien berichten, an ihrer eigenen Reality-TV-Show.

Anna Sorokinas Leben soll im Mittelpunkt stehen In "Delvey's Dinner Club", so der Arbeitstitel der Show, will die Hochstaplerin Stars und Sternchen zu Dinnerpartys in ihre Wohnung in Manhattan einladen. Im Studio drehen kann die Hochstaplerin nicht: Sorokin steht wegen eines Verstoßes gegen Visaauflagen noch unter Hausarrest, sie muss derzeit eine elektronische Fußfessel tragen. Wie die Produktionsfirma mitteilt, werde die 32-Jährige mit ihren Gästen vor allem über sich selbst sprechen: über ihre kriminelle Vergangenheit, ihre Versuche, ihr Image wiederherzustellen und ihren Hausarrest.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Gegenüber "Page Six" erklärte Sorokin, welche Gäste sie gerne in ihrer Wohnung begrüßen würde: Madonna, Elon Musk, die Künstlerin Marina Abramović und Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas stehen auf ihrer Wunschliste. In einer Pressemitteilung sagte die Hochstaplerin, dass es nichts Besseres gebe, "als eine ausgewählte Gruppe von Freunden zusammenzubringen, um sich über das Leben auszutauschen und ein großartiges kulinarisches Erlebnis zu genießen".

Nach Haftentlassung, erneute Haftstrafe Wann und wo "Delvey's Dinner Club" zu sehen sein wird, steht bislang nicht fest, die Produktionsfirma sucht derzeit noch nach einer Plattform für die Serie. Unklar ist zudem auch das weitere Schicksal der Protagonistin. Nach ihrer Haftentlassung im vergangenen Jahr war Sorokin wieder verhaftet worden, weil ihr Visum für die USA abgelaufen war. Zwischenzeitlich sollte die in Russland geborene Deutsche nach Frankfurt abgeschoben werden, was ihre Anwälte im Frühjahr 2022 in letzter Minute verhinderten.