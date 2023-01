Martina Hill gibt sich urkomisch

Parodien auf Werbe-Spots ziehen sich ein bisschen wie ein roter Faden durch das neue Comedy-Format „HILLarious“ von Martina Hill, das seit dem 27. Januar bei dem Streaming-Anbieter Amazon Prime verfügbar ist. Gleich zu Beginn sieht man die Schauspielerin in einem weißen Kleid, wie sie lasziv in einen Pool springt. Mit verführerischer Stimme – wie man es beispielsweise aus Parfüm-Werbungen kennt – erzählt Hill, wie frei und unaufhaltsam sie sich fühlt. Doch nach dem Auftauchen sieht sie nicht mehr ganz so frisch und elegant aus. Das Make-up ist verschmiert und Martina Hill muss auch erst einmal husten vor lauter Wasser, bis sie auf ihre unnachahmliche Art sagt: „Ich bin hillarious“.

„HILLarious“, was auf Deutsch so viel wie „urkomisch“ heißt, ist der perfekte Titel für dieses Format, das nichts anderes als eine Martina Hill-Parade ist. Die Zuschauer sehen die vielen Facetten der Komikerin, zum Beispiel in einem weiteren nachgestellten Werbefilm, der an einen Spot eines bekannten deutschen Weingummiherstellers erinnert. Zusammen mit Annette Frier spricht Martina Hill mit nervtötend-hoher Kinderstimme. Doch nicht nur für die Dauer des Werbefilms, sondern auch noch danach, als zwei andere erwachsene Frauen die beiden Schauspielerinnen abholen.