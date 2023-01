ZDF-History: Stalingrad – die Schlacht, die niemals endet: Wie gut ist die Doku?

Sie ging als eine der grausamsten Schlachten aller Zeiten in die Geschichtsbücher ein: Die Schlacht von Stalingrad, jährt sich in diesen Tagen zum 80. Mal. Briefe, aber auch Bild- und Tondokumente brachten es mit sich, dass die Erinnerung an ihre Grausamkeiten nie erlosch. Doch die Parallelen zur heutigen Zeit dürfen auch nicht unterschätzt werden.

ZDF-History: Stalingrad – die Schlacht, die niemals endet Doku • 29.01.2023 • 23:45 Uhr

80 Jahre ist das Ende der Schlacht von Stalingrad her, die wohl für die Wende des Zweiten Weltkriegs entscheidend war. Doch anders als bei vergangenen Jahrestagen, sieht man das Geschehen mit neuem Blick, denn es gibt wieder einen Krieg in Europa – und es gibt Parallelen. Auch von ihnen berichtet nun die Doku "ZDF-History: Stalingrad – die Schlacht, die niemals endet".

Damals hieß der Aggressor Deutschland, die Sowjetunion zeigte millionenfachen Überlebenswillen. Stalin befahl seinem Militär, "keinen Schritt" zurückzuweichen und rüstete, unter höchstem Zeitdruck, gewaltig auf. Hitler hatte sich noch einmal verschätzt. Aus dem neuerlichen Blitzkrieg an der Wolga wurde nichts. Der Feind war nach dem ersten Angriff 1941 nicht so geschwächt wie er hoffte, die Front zu ausgedehnt mit dem zeitgleichen Angriff im Kaukasus.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Für deutsche Soldaten, besonders für die 6. Armee des General Paulus, wurde Stalingrad, das heutige Wolgograd, zur Hölle. Gab es anfänglich, im August 1942 noch zuversichtliche Sieggläubige, so fanden sich im Februar 1943 bei der faktischen Kapitulation nur noch frierende, hungernde junge Soldaten im Kessel an der Wolga. Eine Million Opfer forderte die Schlacht, darunter etwa 500.000 Sowjets, über 200.000 Deutsche und 150.000 Bewohner der Stadt. Der lange Widerstand der 6. Armee wurde in der Heimat zur Heldentat stilisiert. Von einem "Mythos, der bis heute lebt", kann allerdings nur auf der Seite der Sieger die Rede sein.

ZDF-History weist nach: "Der lange Schatten von Stalingrad reicht bis in die Gegenwart" und geht dabei der Frage nach, wie aus dem "Sterben an der Wolga" dieser Mythos entstand. Analysiert wird nicht nur der Verlauf der Schlacht, sondern auch "ihre Nachwirkungen bis in die Gegenwart".

ZDF-History: Stalingrad – die Schlacht, die niemals endet – So. 29.01. – ZDF: 23.45 Uhr