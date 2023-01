Regé-Jean Page: Laut Wissenschaft der heißeste Mann der Welt

Spannende Krimi-Reihe bei ARTE

"In Wahrheit – Blind vor Liebe": Der Betrug mit den großen Gefühlen

Plötzlich taucht die Leiche einer jungen Frau in der Saarschleife auf. Kommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) und ihr Kollege Freddy Breyer (Robin Sondermann) vermuten zunächst eine Beziehungstat. Der Witwer verhält sich auffällig und will nicht mit den Behörden zusammenarbeiten. Doch steckt wirklich der Ehemann hinter dieser Tat? Diese Theorie scheint nicht ganz zu passen. Plötzlich tut sich eine unerwartete Wendung in der Folge "Blind vor Liebe" in der ARTE-Krimireihe "In Wahrheit" auf.

