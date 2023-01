Ukraine-Krieg: ARTE sendet Schwerpunktprogramm

So werden ukrainische Kinder gleich in mehreren Dokumentationen thematisiert. Am 07. Februar beispielsweise veröffentlicht ARTE "Ukraine - Kriegstagebuch einer Kinderärztin". Hier wird das Leben einer Kinderärztin porträtiert, die um das Leben jener Kinder kämpft, die vom Krieg betroffen sind. am 24. Februar erzählt "Heimweh - Kindheit zwischen den Fronten" in starken Bildern vom Schicksal der Kinder, die bereits 2014 in der Ostukraine ihre Familien verloren haben und in einem Heim nahe der Front aufwachsen.