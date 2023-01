"Kampf der Realitystars": Diese Promis sind 2023 dabei

"Kampf der Realitystars". Die RTLZWEI-Show geht in die vierte Runde. Wieder kämpfen bekannte TV-Sternchen um Sendezeit und die Siegesprämie in Höhe von 50.000 Euro. Aber wer von den 23 Promis, die der Sender nun als Kandidatinnen und Kandidaten vorstellte, wird die Nachfolge von Vorjahressiegerin Elena Miras antreten?

Ebenfalls zu sehen sind DSDS-Gewinnerin Aneta Sablik, der ehemalige "The Voice of Germany"-Kandidat Percival Duke und Ex-Viva-Moderatorin Daisy Dee. Auch Ingrid Pavic ("Big Brother"), "Hot oder Schrott"-Testerin Uschi Hopf, "Promis unter Palmen"-Star Matthias Mangiapane und Sänger Bernd Kieckhäben treten zum Kampf an. "Temptation Island V.I.P"-Sternchen Emmy Russ ist ebenso dabei wie Manni Ludolf und die frühere "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin Sarah Knappik. Ebenfalls am Start: Reeperbahn-Legende Daniel Schmidt, "Bachelorette"-Zweitplatzierter Lukas Baltruschat, Ex-Fußballer Nico Patschinski, Schauspielerin Jéssica Sulikowski ("Berlin – Tag & Nacht") sowie "Köln 50667"-Star Jay Sirtl mit seinem Zwillingsbruder Sascha.