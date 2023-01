FC Bayern München – 1. FC Köln heute live im Free-TV

Über das unerwartete WM-Vorrundenaus ärgerten sich Millionen deutscher Fußballfans vor den Fernsehern, doch wie verkraften die Akteure die unerwartete Schlappe bei der Winter-WM in Katar? Für die zahlreichen deutschen Nationalspieler in Diensten des FC Bayern gilt es, sich nach der herben Enttäuschung wieder auf die Bundesliga zu konzentrieren. Nachdem der Rekordmeister bereits in der Vorwoche wieder in Leipzig ran musste, wartet bereits die erste englische Woche – und eine knifflige Aufgabe: Der 1. FC Köln reist zum Hinrunden-Abschluss nach München, und das Team von Steffen Baumgart hat sich fest vorgenommen, die Bayern zu ärgern. Beim Tabellenführer strebt man hingegen den Herbstmeister-Titel an, wenngleich diese Bezeichnung angesichts der ungewöhnlichen Terminierung des 17. Spieltags fraglich scheint. SAT.1 überträgt das Duell live im Free-TV.