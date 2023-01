Comedy-Serie "Extraordinary": Ein Tollpatsch im skurrilen Alltag

Mit "Extraordinary" präsentiert Disney+ eine neue Comedy-Serie. Im Mittelpunkt steht die etwas schludrige Jen (Máiréad Tyers). Sie lebt in einer Welt, in der es normal ist, eine Superkraft zu haben. Während alle anderen Dinge können, wie fliegen, ist Jen ein gewöhnlicher Mensch und damit ein Sonderling. Eine Klinik, die ihr eine Fähigkeit verleihen könnte, ist für den sympathischen Tollpatsch zu teuer. Ein pointenreicher Trip, durch eine durchgeknallte Welt.

Wenn es der Kino- und Serienwelt an einem nicht mangelt, dann sind das Superhelden. Seit Marvel 2008 mit "Iron Man" ein Milliardengeschäft aus der Taufe hob, erwarten das Kinopublikum jährlich gleich mehrere Popcorn-Blockbuster mit gestählten Helden, die in mehr oder minder facettenreichen Geschichten mit schier unmöglichen Rettungsmissionen konfrontiert werden. Mal passiert das in Solo-Abenteuern, mal in Gruppenaufträgen, mal in Sequels, Prequels, oder alles ist in einem allumfassenden Metaverse angesiedelt. Und die Konkurrenz von DC schläft ja auch nicht. Angesichts dieser heroischen Übersättigung scheint es nicht ganz leicht, dem Genre neue Facetten zu entlocken.