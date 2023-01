Horrorfilm "M3GAN" bekommt eine Fortsetzung

Das ging schnell: Nicht einmal zwei Wochen nach dem US-Start von " M3GAN " haben die Produzenten hinter dem Killer-Puppen-Horror eine Fortsetzung angekündigt. Das Sequel "M3GAN 2.0" soll im Januar 2025 in den Kinos starten. Allison Williams und Violet McGraw werden wieder in ihre Rollen aus "M3GAN" schlüpfen; als Drehbuchautor ist erneut Akela Cooper vorgesehen. Wer bei dem neuen Film Regie führen wird, ist noch nicht bekannt (der erste Film wurde von Gerard Johnstone inszeniert).

"M3GAN" handelt von einer Hightech-Androidin, die programmiert wurde, um Kinder zu beschützen und ihnen als emotionale Stütze zur Seite zu stehen. Dann jedoch entpuppt sich das smarte Helferlein als gnadenlose Killermaschine. An den US-Kinokassen wurde bereits am Startwochenende ein Vielfaches der Produktionskosten (zwölf Millionen Dollar) eingespielt, zuletzt lagen die Einnahmen für "M3GAN" bereits bei weltweit knapp 100 Millionen US-Dollar. Nach dem US-Start am 6. Januar läuft der Überraschungs-Hit seit 12. Januar auch in den deutschen Kinos.