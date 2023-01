Kevin Spacey trotz Missbrauchsverfahren für sein Lebenswerk geehrt

Seit Mitte der 1980er-Jahre bekleidete Kevin Spacey über 80 Rollen in Film- und Fernsehproduktionen, darunter unvergessliche in Klassikern wie "American Beauty", "L.A. Confidential" und der Erfolgsserie "House of Cards". Auch als Film- und Theaterregisseur machte er sich einen Namen. Neben seinen zahlreichen Auszeichnungen – darunter zwei Oscars – darf sich der Golden Globe-Gewinner nun über eine weitere freuen: Im norditalienischen Turin wurde er mit einem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet, dem Stella della Mole Award.

Erst vergangene Woche hatte sich der Schauspieler abermals vor einem Londoner Gericht aufgrund von Missbrauchsvorwürfen verantworten müssen. In allen Punkten erklärte er sich für "nicht schuldig". Der ehemalige "House of Cards"-Star ist angeklagt, zwischen 2001 und 2005 einen Mann in Großbritannien sexuell belästigt und in sexuelle Fälle verwickelt zu haben.