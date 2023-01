Dschungelcamp-Gewinner 2023: Gigi Birofio der Favorit – wer könnte ihn schlagen?

Wer gewinnt das Dschungelcamp 2023? Schon nach wenigen Tagen mausert sich ein Kandidat zum Top-Favoriten. Warum das so ist und wer Gigi Birofio noch gefährlich werden könnte, lesen Sie hier.

Zwölf Kandidaten sind auch in diesem Jahr ins Dschungelcamp gezogen mit dem Ziel, sich die Dschungelkrone zu holen. Doch – ganz frei nach Heidi Klum – es kann nur einen Dschungelkönig oder eine Dschungelkönigin geben. In der Regel ergibt sich bereits nach den ersten Tagen ein gutes Bild, wer Chancen auf die Krone hat und wer nur eine Statistenrolle einnehmen wird. So ist es auch in diesem Jahr. Ein Kandidat hat schon früh im Rennen die gefühlte Spitzenposition übernommen. Aber bis zum Sieg bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist es noch ein langer Weg für Gigi Birofio.

Warum ist Gigi Birofio Favorit auf den Sieg? Der 23-Jährige, der durch Formate wie "Ex on the Beach" und "Prominent getrennt" erste Erfahrungen im Reality-TV gesammelt hat und dabei vor allem als sprücheklopfender Macho aufgefallen war, dürfte viele Zuschauer überrascht haben. Gigi ist zwar nicht die hellste Kerze auf der Torte, scheint aber zwischenmenschlich den Durchblick zu haben. Er wirkt empathisch und authentisch. Besonders viele Punkte sammelte er, als er im Gespräch mit Jolina Mennen von deren Transition erfuhr: "Du warst mal ein Typ? Du hattest mal einen Penis?", fragte Gigi völlig überrascht. Um sofort nachzulegen: "Stark! Geil, Alter!" Die überraschte, neugierige und ehrlich positive Reaktion des Mitcampers rührte Jolina sichtlich. Und auch bei den Zuschauern sammelte Gigi an diesem Abend viele Punkte. Auch im Gespräch mit Papis Loveday, der schwer unter der Homophobie in seinem Mutterland Senegal zu kämpfen hat, war Gigi zu 100 Prozent empathisch. Weil er aber nicht nur ein guter Kerl zu sein scheint, sondern durch seine Sprüche und seine offene Art auch noch für gute Unterhaltung sorgt, dürfte er in der Gunst vieler Zuschauer aktuell vorne liegen.

Wer sind die weiteren Favoriten? Natürlich ist es noch viel zu früh, Gigi schon jetzt zum Dschungelkönig zu krönen. Erstens könnte auch er noch in das ein oder andere Fettnäpfchen treten und zweitens gibt es da ja auch noch andere Camper, die ein Wörtchen um den Sieg mitzureden haben. Die da wären ...

Papis Loveday Das Männer-Model ist nicht nur ein Hingucker, sondern hat auch ganz natürlich die Rolle des Kümmeres übernommen. In der dritten Folge sorgte er dafür, dass alle etwas von dem Essen abbekamen und wusch außerdem die von der Dschungelprüfung völllig verdreckten Klamotten von Tessa Bergmeier. Er ist außerdem immer wieder zur Stelle, wenn jemand Trost braucht und wirkt ganz einfach sympathisch.

Cosimo Citiolo Mit Gigi hat er nicht nur die italienischen Wurzeln gemeinsam, auch die verpeilte Art verbindet die beiden Kumpels. Cosimo ist außerdem furchtbar amüsant in den Dschungelprüfungen, wenn er schreit und flucht wie ein Rohrspatz. Dass in ihm eine sensible Seele steckt, hat er schon gezeigt. Wenn er allerdings zu häufig jammern sollte, könnte es schwierig werden.

Jan Köppen im Interview: "Ich habe schon kurz gezuckt" Djamila Rowe Ja, tatsächlich. Die Frau mit den Schlauchboot-Lippen hat sich zwar in den ersten Folgen noch nicht so sehr in den Vordergrund gedrängt, doch mit ihrer Selbstironie dürfte sie schon einige Punkte gesammelt haben. So gab sie zuletzt lachend zu, sie habe es womöglich mit dem Hyaluron ein kleines bisschen übertrieben. Ihre fehlende Mimik vor dem Fallschirmsprung begründet sie mit "Botox". Dieser Humor kommt auch bei den Mitcampern gut an – so wälzte sich Papis bei dem Gespräch über Djamilas Schönheitseingriffe buchstäblich vor Lachen auf dem Boden. Djamila wirkt zudem authentisch und sympathisch und verzichtet bislang auf nerviges Drama.

Lucas Cordalis So richtig glauben wir ja nicht an einen weiteren Sieg der Cordalis/Katzenberger-Sippe. Dafür ist der gute Lucas vielleicht ein bisschen zu brav und bemüht. Allerdings ist er der natürliche Leader im Camp, der auch bei den Dschungelprüfungen immer alles reinhauen wird. Womöglich überzeugt er so auf lange Strecke doch die Zuschauer von sich. Bei den Mitcampern dürfte er ohnehin gut ankommen.

Jolina Mennen Die Influencerin kommt bislang sehr sympathisch rüber, sagt aber trotzdem gegenüber den anderen Campern deutlich ihre Meinung und drückt sich nicht vor Konflikten. Das sind grundsätzlich gute Zutaten für einen Dschungelcamp-Sieg.