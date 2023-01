Ali Güngörmüs im Lebenslinien-Porträt: der Preis des Erfolgs

Schauspieler im Interview

"The Last of Us"-Darsteller Pedro Pascal: "Glaube, meine Familie würde mich verstoßen"

Pedro Pascal muss sich in der neuen Sky-Serie "The Last of Us" durch die Apokalypse schlagen. Im Interview berichtet er, wie seine Neffen auf die Nachricht reagiert haben, dass er in der Game-Adaption mitspielen würde und auf wen er selbst in einer Apokalypse vertrauen würde.

MEHR