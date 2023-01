DSDS-Abschied: Dieter Bohlen vergießt Tränen

Sagen Ihnen die Namen Harry Laffontien, Jan-Marten Block oder Davin Herbrüggen etwas? – So hießen Gewinner der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" aus den letzten fünf Jahren! Zur großen Karriere reichte es für die Sänger (bisher) nicht. Ein Karrieresprungbrett wie einst für Alexander Klaws, Beatrice Egli oder Pietro Lombardi ist DSDS schon länger nicht mehr. Stetig sinkende Quoten bis in die TV-Bedeutungslosigkeit – die 19. Staffel erreichte nicht einmal zwei Millionen Zusehende im Schnitt – läuteten den schleichenden Abschied des RTL-Dauerbrenners ein.

2023 ist es dann so weit: Mit der Jubiläumsstaffel feiert RTL zwar das 20-jährige Bestehen der Castingshow, doch gleichzeitig ist der Abschied beschlossene Sache. "Nach zwei sehr erfolgreichen Jahrzehnten werden wir die Show ein letztes Mal groß feiern", kündigte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner an. Nicht fehlen darf dabei "Mr. DSDS" Dieter Bohlen, der nach einer einjährigen Jury-Auszeit zurückkehrt. Weshalb sich die Wege des Poptitans und RTL zwischenzeitlich trennten, darüber äußerte sich beide Parteien nur vage. "Es ist wie auch sonst unter Freunden: Manchmal tut eine Pause gut", kommentierte Küttner.

Der geplante Neustart mit frischen Gesichtern in der Jury schlug 2022 jedenfalls fehl. Keine Staffel lief im TV schlechter als die Ausgabe mit Florian Silbereisen, Toby Gad und Ilse DeLange. Zum Abschied vom langjährigen Quotengaranten soll Rückkehrer Bohlen nun für einen versöhnlichen Abschluss von zwei Dekaden DSDS sorgen. "Was soll ich sagen? Mein erster Tag zurück bei DSDS war sehr, sehr bewegend", ließ sich der 68-Jährige von RTL zitieren. Sein forsches Wesen hat in der Pause jedenfalls nicht gelitten, kündigte er doch gewohnt forsch an: "DSDS? Das D steht für Dieter!"