Verena Kerth im Dschungelcamp 2023: Endlich Pause von Freund Terenzi

Durch ihre Beziehung zu Oliver Kahn wurde Verena Kerth einst deutschlandweit bekannt. Die Liebe ist längst verflogen, doch der Promi-Status blieb. Nächste Station: Dschungelcamp.

Verena Kerth und das Dschungelcamp – das war nicht gerade Liebe auf den ersten Blick. "Ich hatte erst überhaupt keine Lust darauf", sagt die 41-Jährige. Doch dann änderte sich die Gefühlslage und Kerth nahm das Angebot an. "Und jetzt? Ich habe richtig Lust. Ich habe Lust auf Detox, ich habe Lust auf kein Handy, ich habe auch mal Lust, so ein bisschen Pause vom Terenzi zu haben", sagt sie in Hinblick auf ihren Freund Marc Terenzi. "Der wohnt ja jetzt bei mir und das tut auch mal der Beziehung ganz gut."

Terenzi war 2017 selbst schon Teilnehmer im Dschungelkönig, prägte den legendären Spruch "The regels sind the regels" und wurde am Ende sogar Dschungelkönig. Marc ist auch Verenas Begleitperson in Australien. "Ich gehe davon aus, dass er jeden Tag ein Interview macht, nur gut über mich spricht und mich empfängt, wenn ich wieder rauskomme."

Woher kennt man Verena Kerth? Ihren Promi-Status verdankt Verena Kerth primär – so ehrlich muss man wohl sein – ihrer Beziehung zu Oliver Kahn. Die Boulevardpresse begleitete das Paar damals intensiv, zumal Kahn damals noch verheiratet und seine Frau zudem schwanger war. Mittlerweile hat sich Kerth aber auch einen Namen als Radiomoderatorin, Model und Influencerin gemacht. Die Dschungelcamp-Teilnahme dürfte ihr Übriges tun.

Wie lange waren Verena Kerth und Oliver Kahn zusammen? Das Paar lernte sich 2003 in der Münchner Promi-Disco P1 kennen. Trotz des schlagzeilenträchtigen Starts hielt die Beziehung immerhin bis 2008, also rund fünf Jahre. Und was sagt Verena Kerth heute? "Das mit dem Fußballer ist schon sehr lange her und mittlerweile verjährt", so die Dschungelcamperin.

Was darf man von Kerth im Dschungel erwarten? Sie selbst stapelt im Vorfeld tief. "Mit Sicherheit werde ich an meine Grenzen kommen. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen", sagt sie. Mit ihrer lockeren Art könnte die Quasselstrippe bei den Zuschauern aber durchaus Sympathien sammeln.