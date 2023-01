Papis Loveday im Dschungelcamp 2023: Wer ist er? Was macht er?

Er ist auf den Laufstegen dieser Welt zu Hause, nun lernen die RTL-Zuschauer Papis Loveday in seiner neuen Rolle als Dschungelcamper kennen. Warum zieht es das erfolgreiche Männermodel zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"?

Das, zumindest nach RTL-Angaben, erfolgreichste schwarze Männermodel der Welt stürzt sich in den Kampf um die Dschungel-Krone. Derzeit arbeitet Papis Loveday (45) vor allem als Juror und Coach für TV-Modelwettbewerbe in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Nachdem er für Armani, Gucci, Dior und Co. gelaufen ist und eigene Marken für Champagner und sogar Tapeten ins Leben gerufen hat, wolle er nun den Dschungel zu seinem Laufsteg machen: "Mein ganzes Leben ist ein Laufsteg", erklärt der 45-Jährige im Interview mit RTL angesichts des Staffelstarts von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (ab Freitag, 13. Januar, 21.30 Uhr, RTL).

Hinter seiner Entscheidung, in den Dschungel zu gehen, stecke ein ganz bestimmter Grund: "Ich habe in meiner ganzen Karriere immer gekämpft auch wegen meiner Hautfarbe, meiner Sexualität und meiner Religion", beginnt Loveday seine Ausführungen und wird ernst. Es habe sich gelohnt: "Deswegen bin ich, wo ich bin. Ich möchte für meine Position kämpfen", so das Model weiter. Er habe das Gefühl, es gebe im deutschen Fernsehen immer noch zu wenig schwarze Menschen. Er wolle den Dschungel für eins nutzen: "um einfach laut zu sein und um den Leuten bewusst zu machen: Wir sind auch da."

Verletzung beendet die Leichtathletik-Ambitionen Er verarbeitet seine Erfahrungen in dem Bestseller-Buch "Das Leben ist niemals nur schwarz-weiß". Darin blickt er auf sein turbulentes Leben zurück. Seine Familienverhältnisse sind kompliziert, er wächst gemeinsam mit 25 Geschwistern im afrikanischen Senegal auf, während sein Vater noch zwei weitere Ehefrauen hat. Die Schule war für Loveday gleichzusetzen mit Mobbing. Hartes Training ist sein Ausgleich. Was zunächst nach einer Karriere im Leichtathletik-Profisport aussieht, endet abrupt mit einer Verletzung. 2003 wurde er schließlich entdeckt, und die Welt der Mode fing ihn auf. In seinem Werk ist von "Rassismus und massiver Homophobie" zu lesen. Er spricht und schreibt ganz offen darüber.

Ebenso offen präsentiert Papis Loveday sich heute der Öffentlichkeit: Die Fashion-Ikone habe vor, die Zuschauer "heiß" zu machen, um ihre "Liebe" zu gewinnen. Immerhin mache er sehr gerne Sport und bereite sich für die Zeit in Australien noch härter vor. "Ich möchte mein Sixpack und 'Bodychocolate' verkaufen", so Loveday. "Ein bisschen Sexsymbol" schadet nie. So selbstsicher er hinsichtlich seines Äußeren ist, so unsicher wird er beim Thema Schlangen. "Ich sehe in meinem Leben keine Konkurrenz. Aber ich mache mir Gedanken über Schlangen". Da plaudert wohl einer aus dem Nähkästchen: "Meine Psychologin hat mir gesagt, dass ich nicht sagen soll, dass ich eine Schlangenphobie habe ..." Auf jeden Fall liebt er Herausforderungen.