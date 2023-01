"2 unter Millionen" im Ersten: Was tun mit dem Lotto-Gewinn?

Pech in der Liebe, Glück im Spiel: Nachdem ihn seine Frau verlassen hat, gewinnt Paketbote Henry im Lotto. Das stürzt ihn in ein Dilemma.

Glück im Unglück hat er, der Hamburger Paketbote Henry (Oliver Mommsen). Nach 21 Ehejahren will sich seine Ehefrau Ellen (Jule Böwe) von ihm trennen. Zwar sanft, aber eben doch kompromisslos. Ausgerechnet jetzt landet Henry den Haupttreffer bei der Hanselotterie – eine Million, es ist nicht zu fassen! Zu seiner Ex und zu den Paketkollegen sagt Henry mal lieber nichts, er genießt das Sümmchen im Geheimen. Selbst Tochter Flo (Anna-Lena Schwing) wird's verschwiegen. Aber kann das so bleiben? "2 unter Millionen" heißt der neue Freitagsfilm der ARD, bei dem Matthias Tiefenbacher Regie führte.