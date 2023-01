Dschungelcamp 2023 – Cecilia Asoro: Wer ist sie? Was macht sie?

Wer regelmäßig Trash-TV guckt, dürfte von Cecilia Asoro schon mal etwas gehört haben. Für die anderen stellen wir die Dschungelcamp-Kandidatin vor.

"Jetzt muss es meine Welt werden", bekennt Cecilia Asoro (26) kurz vor ihrem Einzug in den RTL-Dschungel. Schließlich war Outdoor bislang nicht so ihr Ding. Ihr einziger Campingausflug im Alter von 15 Jahren entpuppte sich zwar als Flop, aber nun wolle sie es erneut ausprobieren. Mit der 26-Jährigen zieht ein regelrechter Reality-TV-Profi ins Dschungelcamp ein: Ihre Karriere im deutschen Fernsehen startete mit ihrer Teilnahme bei "Germany's next Topmodel" (2015). Damit erfüllte sie sich einen Kindheitstraum. 2018 folgte ihr Auftritt bei der Kuppel-Show "Take me out" und führte sie schließlich 2019 zum "Bachelor". Und jetzt heißt es: Ab in den Dschungel.

Sie sei gespannt, wie sich nun diese Extremsituation in Australiens Dschungel auf sie auswirkt. "Bislang kenne ich mich nur in Formaten mit meinem Exfreund oder in Dating-Formaten, aber wie es sein wird, wenn ich kein Essen bekomme, ich in einer Drucksituation mit Käfern und Insekten bin, vor denen ich sehr große Angst habe, weiß ich nicht", erklärte sie in einem Interview mit RTL zum Start der 16. Staffel "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (ab Freitag, 13. Januar, 21.30 Uhr). Ihr Plan sei es, sich immer selbst treu zu bleiben. Ob sie so an ihren "The Beauty and the Nerd"-Sieg von 2021 anknüpfen kann? Ihr sei immerhin bewusst, dass sie "keine einfache Person" sei.

Jan Köppen im Interview: "Ich habe schon kurz gezuckt" 2022 war sie gleich bei zwei TV-Shows präsent. Nach "Prominent Getrennt" und "Are You The One – Realitystars in Love" stürzt sie sich nun ins Dschungel-Abenteuer. Sie wisse, wo ihre Kompetenzen liegen: "Wissensfragen kann ich gar nicht, die kann ich zwar gerne machen, aber mein Allgemeinwissen ist gleich null", so das Reality-TV-Sternchen. Sie schlage sich jedoch in Sportprüfungen ganz gut. Darauf trainiere sie bereits. Weiter erklärt sie: "Wenn ich mich jetzt zwischen Essen und einer Höhle mit Insekten entscheiden müsste, würde ich das Essen nehmen, obwohl ich das schon sehr ekelig finde." Aber immerhin habe sie davor keine Angst: "Da ist nur der Ekel. Und ich ekel mich lieber, als Angst vor kleinen Tieren zu haben."

Sie freue sich jedenfalls auf eine "persönliche Entwicklung". Wegen ihrer Ausraster in vergangenen Shows wurde sie häufig als Zicke abgestempelt. "Mir wird oft im Streit unterstellt, dass ich mobben würde", erinnert sich Asoro an frühere Konfliktsituationen. "In den letzten Formaten hat man zwar schon etwas mehr von der anderen Seite gesehen, aber noch nicht die echte Cecilia. Dieses Bild möchte ich gerne zu Ende malen, damit die Leute sehen, dass es nicht nur die eine Seite gibt", so die temperamentvolle Brünette.