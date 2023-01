"37°: Zerrissen bleibst du immer" – Italienische Gastarbeiter heute

Von 14 Millionen "Gastarbeitern", die im Rahmen des deutschen "Anwerbeabkommens" zwischen 1955 und 1973 nach Deutschland kamen, sind etwa elf Millionen wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Lange folgten die Kinder der zweiten Generation dem Vorbild der Eltern, wohnten unter zunächst prekären Verhältnissen, später bescheiden zur Miete in Deutschland und steckten ihre Ersparnisse zumeist in Immobilien in der Heimat. Die "37°"-Doku: "Zerrissen bleibst du immer" von Anabel Münstermann zeigt, in welchem Zwiespalt die Nachkommen der ersten Gastarbeiter teils noch immer leben.