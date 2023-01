"Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei": Kritik zur heutigen Folge in Spielfilmlänge

"Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei" geht in die nächste Runde – und das mit drei Folgen in Spielfilmlänge. Eigentlich passt es gerade bei Semir und Vicky im Privaten, doch schon ruft die Verbrechensbekämpfung wieder.

Mit seiner knapp 27 Jahre andauernden Geschichte gehört "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei" zu den ältesten, noch immer laufenden Formaten des deutschen Privatfernsehens. Reines Actionfernsehen, das war damals eine Ausnahme im hiesigen TV – und heute ist das nicht anders. Verfolgungsjagden, Schusswechsel und Explosionen – alles aufwendig produziert und spektakulär inszeniert. Im vergangenen Jahr entschied sich RTL indes zu einem Strategiewechsel: Fortan werden neue Folgen ausschließlich in Spielfilmlänge produziert und gesendet. Jetzt werden im Wochenabstand drei neue Filme ausgestrahlt.

Semir und Vicky wollen bei einem Kaffee entspannen, aber das wird natürlich nichts. In ihrem neuen Fall haben sie es mit Verbrechern aus Belgien zu tun, die Menschen entführen und diese auf brutale Art in LKW-Containern foltern. Um die kriminelle Organisation zu überführen, kooperieren sie mit der belgischen Polizei. Genauer gesagt mit Louise Leclercq (Nina Kronjäger), Jolie (Lucie Aron) und ihrem Team. Schon bald geraten Semir und Vicky in einen Kampf zwischen den Gesetzesbrechern und den belgischen Kollegen, der bereits seit Jahren andauert. Als der Kopf der Gruppe zu einem unerwarteten Gegenschlag ausholt, wird klar, dass nicht jeder mit offenen Karten spielt.