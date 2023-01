Babylon – Rausch der Extase: Kino-Tipp

Der gut dreistündige Film startet am 19. Januar in den deutschen Kinos. "Babylon" spielt im Hollywood der 1920er-Jahre, in der Zeit des Übergangs vom Stumm- zum Tonfilm und dreht sich um Aufstieg und Fall, Parties, Dekadenz und Extase. Schauspieler Jack Conrad (Brad Pitt) ist ein Star, der allerdings zu Selbstüberschätzung und Ausschweifungen neigt. Der Tonfilm droht für einige Karrieren zur Bedrohung zu werden.