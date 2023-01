Golden Globes 2023: Wo werden sie in Deutschland übertragen?

Die Golden Globes gelten eigentlich als wichtigster Indikator für die Oscars. Wenn wenige Wochen vor der Academy die Hollywood Foreign Press Association – also die Auslandspresse in Hollywood – ihre Preise vergab, konnte man schon vorausahnen, wer kurz danach bei den Oscars die besten Chancen haben dürfte. Doch wegen mangelnder Diversität in der Jury und bei den Preisträgern wuchs in den vergangenen Jahren die Kritik, bis die Golden Globes 2022 sogar aus dem Fernsehen verbannt wurden. Nur bei Social Media wurden die Preisträger genannt.