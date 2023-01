Streaming-Tipps der Woche: Auf den Spuren von Edgar Allen Poe

Netflix erinnert an den großen Literaten Edgar Allen Poe, bei Disney+ kommen indes düstere Wahrheiten über die Stripper der Chippendales ans Licht – und Oliver Masucci wird bei Amazon zum Killer. Welche Streaming-Highlights die Woche noch bereithält, verrät die Übersicht.

Edgar Allan Poe ging als Großmeister der Gothic-Literatur in die Geschichte ein, er liebte das Morbide und Okkultismus, war fasziniert von Mythologie und bösen Geistern. Seine Gruselgeschichten machten Poe zur Legende. Aber da war noch mehr, Poe schrieb unter anderem auch Science-Fiction und wurde zu einem Pionier auf dem Gebiet der Krimigeschichten ("Der Doppelmord in der Rue Morgue"). Poes großes Interesse am Verbrechen rückt nun ein neuer Netflix-Film in den Vordergrund. Was Netflix, Disney+ und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Der denkwürdige Fall des Mr. Poe", Netflix "Der denkwürdige Fall des Mr. Poe" basiert auf einem gleichnamigen Roman von Louis Bayard aus dem Jahr 2006. Christian Bale spielt die Hauptrolle in dem schaurig-düsteren Thriller von Regisseur und Drehbuchautor Scott Cooper – aber nicht als Mr. Poe. Als es im Jahr 1830 zu seltsamen Todesfällen an der Militärakademie von West Point kommt, wird Detektiv Augustus Landor (Bale) herangezogen, um die Sache zu untersuchen. Edgar Allan Poe (Harry Melling), ein junger Kadett, findet das alles – einer Leiche wurde mit chirurgischer Präzision das Herz herausgeschnitten – hochinteressant und unterstützt Landor bei seinen Ermittlungen.

Wer war Edgar Allan Poe wirklich? Was inspirierte ihn zu seinen abgründigen Horror-Geschichten? In der Biografie des gefeierten Autoren und Dichterfürsten gibt es bis heute mehrere große Lücken – dass er in West Point war, ist aber historisch belegt. Poe wollte Offizier werden, wurde jedoch aufgrund diverser Regelverstöße nach einem Jahr wieder hinausgeworfen. Auch wenn nun in "Der denkwürdige Fall des Mr. Poe" viel Dichtung dabei ist und die Geschichte nur umso mehr zur Mythenbildung beiträgt: Die Idee, aus dieser Episode in Poes Leben einen Thriller zu machen, ist durchaus keine schlechte. "Der denkwürdige Fall des Mr. Poe" ist ab 6. Januar bei Netflix zu sehen.

"Welcome to Chippendales", Disney+ Weltweit sind die Chippendales berühmt für ihre gestählten Körper. Weniger bekannt sind die düsteren Geschichten, die sich im Umfeld der Stripper abspielten: rivalisierende Clubs wurden abgefackelt und ehemalige Mitstreiter ermordet. Die True-Crime-Serie "Welcome to Chippendales" (Disney+) rekapituliert ab 11. Januar den mitunter blutigen Aufstieg hinter den Kulissen der erfolgreichen Nackedeitruppe. Verantwortlich zeichnen für das hochgelobte, achtteilige Hulu-Original die Macher von "Pam & Tommy".

Aufgehängt ist die Geschichte am Lebensweg von Somen "Steve" Banerjee (Kumail Nanjiani). Der indische Einwanderer hat trotz seines bescheidenen Lebens einen großen Traum: ein eigenes Unternehmen. Er kauft einen Nachtclub, baut dort einen Stripclub für Frauen auf – und feiert große Erfolge. Doch während sich die Chippendales zum globalen Phänomen entwickeln, entgleitet Banerjee zunehmend die Kontrolle. Alles spitzt sich zu, als sich zwischen Drogenrausch und FBI-Ermittlungen sein einstiger Mitstreiter Nick de Noia erdreistet, die Chippendales als seine Idee zu verkaufen.

"German Crime Story", Amazon Die fiktionale sechsteilige Serie "German Crime Story: Gefesselt" erzählt die Geschichte eines der berüchtigtsten Serienmörders Deutschlands. In den 80-ern und 90-ern war in Hamburg der sogenannte "Säurefassmörder" Lutz Reinstrom aktiv. Er heißt in der Serie zwar Raik Doormann, aber Amazons sechsteilige Fictionserie "German Crime Story: Gefesselt" (ab 13. Januar) orientiert sich eng an der realen Vorlage des Falles.

"Eine gefesselte Frau kann pure Schönheit sein": Schauspieler Oliver Masucci, der schon andere überlebensgroße Figuren wie Adolf Hitler ("Er ist wieder da") und Rainer Werner Fassbinder ("Enfant Terrible") spielte, lässt Zuschauern als Serienmörder das Blut in den Adern gefrieren. In seiner Rolle als Killer liefert er sich ein packendes Katz-und-Maus-Spiel mit der jungen Mordkommissarin Nela Langenbeck (Angelina Häntsch). Die Polizistin beschäftigt aber nicht nur der knifflige Fall und das Rennen gegen die Zeit, sie hat auch mit der patriarchalischen Übermacht des deutschen Polizeiwesens zu kämpfen.

Mystery trifft Horror: In der beklemmenden Atmosphäre einer abgelegenen Bohrinsel inszeniert Serienschöpfer David Macpherson einen packenden, sechsteiligen Überlebenskampf. Vor der Küste Schottlands brechen sich zwischenmenschliche Konflikte unbarmherzig Bahn. Doch auch am Festland wachsen die Sorgen. Rose (Emily Hampshire), eine Beauftragte des Energiekonzerns Pictor Energy, muss erkennen, dass die Gefahr längst nicht nur die Bohrinsel betrifft.

"Vikings: Valhalla", Staffel 2, Netflix Für viele Historienliebhaber zählt die Serie "Vikings" zu den absoluten Favoriten. In dem Serienableger "Valhalla" spinnen Netflix und Showrunner Jeb Stuart die Geschichte rund um die kampferprobten Wikinger weiter, ab 12. Januar sogar bereits in der zweiten Staffel. Auf ein Wiedersehen mit originalen Charakteren dürfen sich Fans zwar nicht freuen, jedoch spielt sich die Handlung des Spin-offs vor bekannter Kulisse in der Stadt Kattegat ab.

Für Protagonist Harald (Leo Suter) wird es in der Serienfortsetzung ungemütlich. Erst wird auf seine Begleiterin Freydis (Frida Gustavsson) und ihn ein Kopfgeld ausgesetzt, dann erwartet ihn ein tückischer Botengang zum Kaiser von Konstantinopel. Über allem steht indes ein ambitioniertes Ziel: "Ich werde auf dem Thron Norwegens sitzen." Episches Schlachtgetümmel vor berauschende Naturkulisse: "Vikings: Valhalla" liefert auch in Staffel zwei hochkarätige Serienunterhaltung.