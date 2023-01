"Wer wird Millionär?"-Kandidatin würfelt sich bei 100.000-Euro-Frage ins Aus

Kandidatin hat Angst vor Knöpfen - und verzockt sich

Kerstin Jacob Rauch schafft es als zweite Kandidatin auf Jauchs Rate-Stuhl. Beim letzten Mal hatte sie 32.000 Euro gewonnen. Das Angebot nimmt sie an, obwohl sie sich eigentlich vorgenommen hatte, gar nicht zu spielen. "Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, nicht noch einmal mitzuspielen und dachte, ich sitze da nur zur Deko§", gibt sie zu. Während der Rate-Runde erzählte sie von einer skurrillen Phobie, die die 38-Jährige plagt. Perlmuttknöpfe, wie z.B. an einem Männerhemd, lösen in ihr Beklemmungen und Eckel aus. Sie berichtet, dass sie heimlich die Knöpfe an der Bettwäsche ihres Partners abschnitt. Trotz der wohl ablenkenden Knöpfe an Jauchs Hemd, schafft sie es bis zur 100.000-Euro-Frage, doch da wird es ziemlich eng für die 38-Jährige. Die Frage lautet: "Die schwarzfelligen Vertreter welcher Tiere werden umgangssprachlich gleichermaßen als schwarzer Panther bezeichnet?"