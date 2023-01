"Klima retten für Anfänger": Kritik zum ARD-Film heute

85 Prozent der Jugendlichen halten den Klimaschutz für wichtig. Das ergab eine Umfrage zur Studie "Zukunft? Jugend fragen! – 2021", die im Auftrag des Umweltbundesamts und Bundesumweltministeriums unter 1.000 Jugendlichen durchgeführt wurde. Des Weiteren findet die deutliche Mehrheit, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte – nicht nur bei der Bundesregierung, sondern bei jedem einzelnen. Doch wie können Familien ihren Beitrag für die Umwelt leisten? Und welchen Sinn hat das überhaupt? – Regisseur Tomy Wigand liefert in seiner Komödie "Klima retten für Anfänger" auf unbeschwerte Art einige Antworten auf die bekannten Fragen.

Nina (Tanja Wedhorn) und Martin (Götz Schubert) führen eigentlich ein sorgenfreies Leben. Ein schönes Haus, gut bezahlte Jobs, zwei gesunde Kinder – was möchte man mehr? Wäre da nicht Tochter Lilly (Ella Lee), die sich lieber auf Demonstrationen und Umweltaktivismus konzentriert, anstatt im Unterricht aufzupassen. "Die Rettung des Klimas ist meine Zukunft!", erklärt die 17-Jährige ihren Eltern; als sie erfahren, dass ihre Zulassung fürs Abitur auf der Kippe steht. "Meinetwegen könnt ihr das Taschengeld kürzen, so wie früher, aber das wird nichts ändern." Ihr akademischer Werdegang interessiert Lilly einfach nicht. Lieber rettet sie die Erde.

Nicht einmal "eine Reise nach dem Abi" scheint den Teenager umzustimmen. "Das ist so armselig, ihr habt überhaupt nicht zugehört", schimpft sie. Die Eltern sind verzweifelt – bis Nina eine Idee hat: Wenn sich Lilly mehr in der Schule anstrengt, machen sie und ihr Mann beim Klimaschutz mit. Fahrrad statt Auto, frische Lebensmittel aus dem lokalen Biomarkt, Lavendel statt Waschpulver und natürlich: weniger Plastik im Haushalt. Was für den Chefarzt und die Agenturinhaberin nach einem Kinderspiel klingt, stellt sich als echte Herausforderung heraus.