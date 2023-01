"Wer wird Millionär?": Stewardess amüsierte Gottschalk mit anzüglichem Kommentar

Die 3-Millionen-Euro-Woche bei "Wer wird Millionär?" ging am Mittwoch in die dritte Runde. An diesem Abend waren gleich zwei Kandidaten dabei, die von einer persönliche Begegnung mit einem berühmten deutschen Moderator berichten konnten.

Bergfest in der dritten 3-Millionen-Woche bei "Wer wird Millionär?": Die nächsten Kandidaten wollen sich für das große Finale am Freitag qualifizieren. Überhangskandiatin Barbara Erlebach steigt bei der 4.000-Euro-Frage ein. Aber vor der nächsten Rate-Runde mit Quizmaster Günther Jauch hat die Essenerin noch eine witzige Anekdote aus ihrer Zeit als Lufthansa-Stewardess zu erzählen. In den Hauptrolles: Sie und Thomas Gottschalk.

Die Essenerin war auf einem Langstreckenflug von Frankfurt nach Los Angeles für die Verpflegung Gottschalks zuständig, und das auch noch bei ihrem ersten Flug in der First Class. Sie nahm also die Menü-Wünsche des "Wetten, dass…?"-Moderators entgegen und hatte dabei anscheinend so viele Fragen, dass der Moderator witzelte: "Sie sind aber neugierig. Würden sie auch noch gerne wissen, welche Schuhgröße ich habe?" Der aufgeregten Essenerin rutschte daraufhin ein etwas anzüglicher Kommentar heraus: "An Ihnen ist bestimmt alles sehr groß, Herr Gottschalk!" Der Moderator nahm es mit Humor und erwiderte: "Nicht alles, meine Hände sind ziemlich klein!" Die Flugbegleiterin, die bei der 125.000-Euro-Frage nicht mehr weiter weiß und sich mit 64.000 Euro für das Finale qualifiziert, ist aber nicht die Einzige, die eine persönliche Gottschalk-Story vorweisen kann.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

WWM-Kandidat chauffierte den ehemaligen US-Präsidenten Der nächste WWM-Kandidat Ciamak Djamchidi aus Berlin arbeitete als Student bei einem Fahrdienst und hat Thomas Gottschalk einst für einige Tage begleitet. Nach einer Veranstaltung überkam den "Wetten, dass…?"-Moderator der Heißhunger und er lud seinen Chauffeur kurzerhand auf eine Currywurst ein. Er hinterließ ihm außerdem ein großzügiges Trinkgeld, wovon 10 Euro immer noch eingerahmt in der Wohnung des Kandidaten hängen. Kein üppiges Trinkgeld, aber dafür eine signierte Ausgabe seines Buches erhielt Ciamak Djamchidi von einem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Bill Clinton nahm seine Dienste ebenfalls in Anspruch und überlaß ihm netterweise eine Ausgabe seines Buches "My Life" mit Signatur. Trotz derartig aufregender Begegnungen mit der Prominenz, geht Ciamak Djamchidi auf Nummer sicher und benötigt bereits bei der 500-Euro-Frage den ersten Joker. Die "feige Socke", wie Günther Jauch den Rechtsanwalt nennt, schafft es, unter munterem Einsatz seiner Joker bis zur 64.000-Euro-Frage und steht somit im Finale.