"Marie Brand und die Ehrenfrauen": TV-Kritik zur ZDF-Krimi-Reihe

Der Tod des Ingenieurs Claudio Messina wirft bei Marie Brand ( Mariele Millowitsch ) und Jürgen Simmel ( Hinnerk Schönemann ) große Fragen auf. Das Opfer kam durch eine Explosion in einem Baucontainer an der Autobahn ums Leben. Die Spur führt die Ermittler der beliebten ZDF-Krimireihe "Marie Brand und die Ehrenfrauen" in Mafia-Kreise. Wollte der Tote kriminelle Machenschaften aufdecken oder war er gar selbst darin verstrickt?

Obwohl sehr bald alles auf ein Mafia-Delikt verweist, eines der vielen, die den Kölner Raum vor einigen Jahren tatsächlich heimsuchten, tappen Marie Brand und Jürgen Simmel in der 32. Marie-Brand-Episode (Buch: Katja Röder, Regie: Michael Zens) lange im Dunkeln. Auf der Baustelle fühlen sich die Kommissare wie ein Löwe, "der Antilopen jagt". Erst der Besuch bei der vielfach in Köln ehrenwert verorteten Schwester des Toten (Lokale, Kaffeegeschäfte, Espressomaschinen) werden die Kommissare endlich fündig. Francesca Messina (Dagny Dewath) zieht viel Verdacht auf sich. Aber warum sollte sie ihren Bruder getötet haben?

Simmel hat, das muss jetzt auch gesagt sein, eine Prüfung zum Barista bestanden und fühlt sich als Espresso-Experte. Brand ist ihm da aber weit voraus, auch was die Italienischkenntnisse betrifft. Die Italien-Begeisterung der beiden passt halt gar so gut zum Thema dieser Episode: Mitunter fühlt man sich in die Gastarbeiterzeit der 50er-Jahre zurückversetzt. Ein sizilianischer Obstbauer und ein Ziegenhirte, "Inhaber" nie da gewesener Leiharbeiterfirmen und Strohmänner beide, sacken in der schönsten Szene des Films zuletzt das Schwarzgeld im Koffer ein. Doch gemach, hinter ihnen steht schon eine Mafiadame mit der Pistole ...