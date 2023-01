"Stalingrad – Stimmen aus Ruinen": ARTE-Doku zum 80. Jahrestag

Es war einer der zentralen Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs und die Geburtsstunde eines sowjetischen Mythos: In diesem Winter vor 80 Jahren endete die Schlacht um Stalingrad. Der "Unternehmen Barbarossa" genannte Vernichtungskrieg Nazi-Deutschlands gegen die Sowjetunion wurde im Februar 1943 in Eiseskälte gestoppt, fortan ging die Rote Armee in die Offensive. Stalingrad – heute trägt die Stadt den Namen Wolgograd – ist ein ewiges Symbol für den Schrecken des Krieges, der auch in Europa seit einem knappen Jahr wieder spürbar ist.