Marvel-Star Jeremy Renner nach Unfall in kritischem Zustand

Derzeit ist Jeremy Renner in der Dramaserie "Mayor of Kingstown" (bei Paramount+ verfügbar) in der Hauptrolle zu sehen, eine zweite Staffel ist bereits bestellt. Zuvor spielte der Schauspieler in der Miniserie "Hawkeye", in der er erneut in seiner Rolle aus den "Avengers"-Kinofilmen übernahm. Doch nicht nur als Marvel-Superheld machte Renner eine gute Figur: Für seine Rollen in "Hurt Locker" (2008) und "The Town" (2010) war der Schauspieler zweimal für den Oscar nominiert.