"Wer wird Millionär?" startet mit 3-Millionen-Euro-Woche ins Jahr 2023

Aller guten Dinge sind drei ... Millionen Euro? Zum dritten Mal können Kandidaten bei "Wer wird Millionär?" wieder so richtig absahnen. Es geht um ganze drei Millionen Euro – das wäre kein schlechter Start ins neue Jahr, sollte man siegreich aus der Show hervorgehen. Bisher ist dies zwar noch keinem gelungen, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Dafür braucht es wie immer jede Menge Köpfchen und Durchhaltevermögen, denn Moderator Günther Jauch führt durch eine ausnehmend anspruchsvolle Quiz-Woche. An fünf Abenden in Folge läuft der Fragemarathon zur besten Sendezeit.