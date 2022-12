"Willkommen 2023": ZDF-Live-Übertragung vom Brandenburger Tor

Die letzten Stunden des Jahres werden am Brandenburger Tor mit Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner gefeiert. Das ZDF zeigt mit "Willkommen 2023" eine Live-Übertragung des Silvester-Spektakels in Berlin. Zahlreiche nationale und internationale Stars kommen in die Hauptstadt, um das Jahr 2023 mit einer großen Party zu begrüßen. Für viel Musik und gute Laune ist gesorgt - dann kann 2023 ja kommen.

Manch einer läutet das neue Jahr gerne mit alten Traditionen ein. Darauf setzt man zu Silvester auch einmal mehr beim ZDF: So heißt es auch dieses Jahr am 31. Dezember "Willkommen 2023" mit Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner live vom Brandenburger Tor. Erstmals steigt die Party jedoch am Pariser Platz, der Ostseite des Berliner Wahrzeichens. Das Moderatorenduo, das von Popstar Sasha unterstützt wird, begeht bereits zum siebten Mal in Folge mit dem TV-Publikum den Jahreswechsel. Für die "Fernsehgarten"-Moderatorin ist es sogar der zehnte Einsatz. Zur Primetime fällt der Startschuss für "Kiwi" und Kerner – und dann werden die Stunden gezählt.

Diese Promis feiern das neue Jahr am Brandenburger Tor Unter dem Motto "Celebrate at the Gate" sind zahlreiche nationale und internationale Musikerinnen und Musiker zur Silvesterfeier geladen. Als Gäste haben sich unter anderem die Scorpions, DJ BoBo, ESC-Teilnehmer Malik Harris, Münchener Freiheit, Kamrad, YouNotUs und DJ Alex Christensen in der Hauptstadt angekündigt. Des Weiteren sollen Jupiter Jones, Laurell, Moncrieff, Aura Dione, Calum Scott sowie viele weitere namhafte Acts für Stimmung sorgen.

Wie schon seit der ersten Auflage der Show im Dezember 2010 – damals moderiert von Mirjam Weichselbraun und Norbert Lehmann – steuert selbstverständlich alles auf den festlichen Höhepunkt um 0.00 Uhr zu. Mit 2022 geht ein weiteres Krisenjahr, und trotz teils düsterer wirtschaftlicher Prognosen werden zahlreiche Menschen viele Hoffnungen in 2023 setzen.

"Willkommen 2023" hofft auf bessere Einschaltquote Beim ZDF wird man zur Silvestersause auf mehr TV-Publikum als zuletzt hoffen. "Willkommen 2022" verfolgten vergangenes Jahr lediglich 2,25 Millionen Zuschauer – das mit Abstand schwächste Ergebnis der Show. Die Premiere verfolgten einst noch knapp vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch in Kombination mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf – die beiden heutigen ProSieben-Gesichter moderierten 2011 und 2012 vorm Brandenburger Tor – fuhr Weichselbraun Zuschauerzahlen deutlich jenseits der drei Millionen ein. Den Rekord hält jedoch Andrea Kiewels erster Auftritt, den sie gemeinsam mit Alexander Mazza absolvierte: 4,11 Millionen Fernsehende saßen 2013 vor den Geräten.

Natürlich wird im Anschluss an "Willkommen 2023" im ZDF weitergefeiert – mit ganz viel Musik. Nachdem "heute Xpress" für eine Viertelstunde das Geschehen des letzten Tags des Jahres zusammenfasst, startet ab 0.50 Uhr "Die ZDF-Mitternachtsparty". Comedian Bülent Ceylan und der Schweizer Schlagerstar Beatrice Egli erzählen Anekdoten und präsentieren Ausschnitte aus ZDF-Shows mit ihren Lieblingssongs. Doch nicht nur ABBA, den Fantastischen Vier oder Roland Kaiser darf zum Jahreswechsel gelauscht werden, auch Egli und Ceylan selbst werden Songs zum Besten geben.

Die Party geht mit Schlagermusik weiter In dieser besonderen Nacht sind viele sicher um 2.50 Uhr noch nicht im Bett. Wer noch Lust hat, die Party mit Schlagermusik zu verlängern, kommt mit "Die ZDF-Kultnacht – Die schönsten Schlager der 90er" auf seine Kosten. Zweieinhalb Stunden lang sind die Stars des Genres mit ihren größten Hits zu hören: unter anderem sind Publikumslieblinge wie Nicole, Udo Jürgens, Wolfgang Petry, Andrea Berg und Michelle dabei.

Willkommen 2023 – Sa. 31.12. – ZDF: 20.15 Uhr