Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen: ZDF blickt zurück auf die Toten des Jahres 2022

Wenn geliebte Menschen sterben, dann ist das für die Hinterbliebenen immer eine Tragödie. Doch wenn es sich bei dem oder der Verstorbenen um eine wichtige Person des öffentlichen Lebens handelt, dann löst das in der Regel weit über den privaten Freundes- und Familienkreis Bestürzung aus. Einigen dieser 2022 verstorbenen Schauspielerinnen, Musikerinnen, Autoren und Politikern widmet das ZDF die besondere Gedenksendung "Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen". Kurz vor dem Jahreswechsel trifft die Moderatorin Barbara Lueg dafür Zeitzeuginnen und Wegbegleiter, die ihre persönlichen Erinnerungen an die Verstorbenen mit dem Fernsehpublikum teilen. Häufig erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer dabei neue Anekdoten aus dem Leben von Personen, die sie in der Regel nie persönlich trafen, die aber dennoch ein selbstverständlicher Teil ihres Lebens waren.

Queen Elizabeth II. etwa saß seit 1952 auf dem britischen Thron. An ihren Vater, König Georg VI., werden sich wohl nur wenige ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauer erinnern können. Den Tod der 96-jährigen Queen am 8. September empfanden daher viele Menschen, nicht nur in Großbritannien, als eine weitreichende Zäsur in der modernen Zeitgeschichte. Ähnlich dürfte es vielen mit dem Tod von Michail Gorbatschow ergangen sein: Der letzte Staatschef der Sowjetunion galt als Initiator von Glasnost und Perestroika – Offenheit und Umgestaltung – und damit als einer der Wegbereiter der Deutschen Einheit. Er starb am 30. August im Alter von 91 Jahren. Diese und weitere Prominente werden in "Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen" gebührend gewürdigt.