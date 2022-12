"Stubbe – Ausgeliefert": Kritik zum Film im ZDF

Es war ein gigantischer Erfolg: Deutlich über neun Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten im Januar 2021 ein, als Stubbe wieder einmal ein Comeback feierte. Die Chronologie: Im Januar 2014 hatte sich Wolfgang Stumph als Kriminalhauptkommissar Wilfried Stubbe mit seinem 50. Fall verabschiedet. 2018 dann kehrte er für ein erstes Special aus dem, wie Stumph zu sagen pflegt, "Unruhestand" zurück. Nach 2021 nun also Fall drei mit dem umtriebigen Rentner Stubbe, der wieder einmal in einen komplizierten Fall hineingezogen wird. Bernd Böhlich, der zusammen mit Markus B. Altmeyer das Drehbuch schrieb, führt Regie. Und es gibt ein Wiedersehen mit weiteren Charakteren aus dem Stubbe-Universum.

Von Anfang an mit dabei war Tochter Stephanie Stumph, die als Christiane Stubbe an der Seite ihres Vaters 1995 ihr Debüt feierte – mit gerade einmal zehn Jahren. In der losen Reihe arbeitet sie inzwischen als investigative Journalistin, und wie schon beim letzten Mal steht sie auch diesmal im Mittelpunkt des Films. Christiane recherchiert im Umfeld von Essenslieferdiensten. Ihre Nachbarin Sonja (Ella Morgen) hat bei einem solchen gearbeitet, beginnt nun aber ein Schauspielstudium. Zuvor jedoch will sie auspacken über die Zustände bei "Saxonia Food". Nach einem ersten Treffen der beiden Frauen verschwindet Sonja spurlos, kurze Zeit später wird ihre Leiche aufgefunden.