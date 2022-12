"Album 2022 – Bilder eines Jahres": bildgewaltiger Jahresrückblick im ZDF

Welche Bilder und Momente haben 2022 geprägt? Das ZDF blickt ohne Schnickschnack und Showeffekte zurück.

Album 2022 – Bilder eines Jahres Dokumentation • 26.12.2022 • 19:15 Uhr

Bevor am zweiten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr das "Traumschiff" in Richtung Coco Island in See sticht, wird es in der ZDF-Stunde zuvor noch einmal besinnlich bis ernst. Seit 1981 existiert das Format "Album – Bilder eines Jahres" im ZDF. Der 1994 verstorbene Karlheinz Rudolph betreute den lakonisch betexteten Jahresrückblick bis 1989. Mittlerweile sind die politisch-gesellschaftlichen Jahresrückblicke des ZDF längst eine Format-Institution und ein beliebtes Klick-Ziel bei YouTube. 2022 gibt es die Sendung nun wieder mit Anmerkungen von Gert Anhalt, der das "Album" bereits von 1990 bis 1992 verantwortete.

Dass dieses Jahr definitiv eines für die Geschichtsbücher ist, wird niemand bestreiten. Mit dem Überfall auf die Ukraine bringt Russland den Krieg zurück und mitten nach Europa. Dem Westen erklärt der Kreml den Energiekrieg: Gas- und Strompreise explodieren, die Inflation schockt die Verbraucher. Gewaltige Hilfsprogramme werden auf den Weg gebracht, um die Deutschen zu unterstützen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Im Vereinigten Königreich steht derweil das Königshaus im Fokus. Erst gab es großen Jubel anlässlich des 70. Thronjubiläums der Queen, doch einige Monate später stirbt die Monarchin mit 96 Jahren. Der Klimawandel ist indes schon lange Thema: Gletscherschmelze, Sintfluten und Feuersbrunst. Naturspektakel und Untergangsszenarien gibt es mittlerweile auch in Deutschland regelmäßig. Dagegen verliert Corona seinen Schrecken, obwohl hierzulande immer noch gut 100 Menschen täglich an der Pandemie sterben. Nur China hält starr an seinen Maßnahmen gegen Covid fest, auch während der Olympischen Winterspiele. Doch im November wurde in China gegen den Staat demonstriert. Auch das der Beginn einer Zeitenwende?

Weitere Themen des Jahres 2022: Elon Musk kauft Twitter und die Chinesen ein Stück Hamburger Hafen. In den USA holen die Demokraten bei den "Midterms" wieder die Mehrheit im Senat, obwohl ihnen eine krachende Niederlage prognostiziert wurde. Donald Trump verkündet, dass er noch einmal Präsident werden will, doch selbst im republikanischen Lager scheint ihm eine Götterdämmerung bevorzustehen. Und ... Fußball! Die EM der Frauen in England bricht Zuschauerrekorde und scheint zur Zeitenwende für den Frauenfußball zu werden. Die WM der Männer in Katar, die erste in der Adventszeit, bleibt dagegen bis zuletzt umstritten und zeigte: Sport und Politik ließen und lassen sich niemals trennen.

Album 2022 – Bilder eines Jahres – Mo. 26.12. – ZDF: 19.15 Uhr