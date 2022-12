"Kommissar Wisting – Der Atem der Angst": Krimi-Reihe mit viel Nervenkitzel

Auch die zweite Staffel der Nordic-Noir-Serie über den norwegischen Kommissar William Wisting (Sven Nordin) verspricht viel Spannung. In der Episode "Der Atem der Angst" sorgt ein Serienkiller für Nervenkitzel. Führt die Spur am Ende gar in die eigenen Reihen?

Kommissar Wisting – Der Atem der Angst Krimiserie • 26.12.2022 • 21:45 Uhr

In Doppelfolgen à zweimal 45 Minuten geht die 2019 gestartete Noir-Serie "Kommissar Wisting" um den norwegischen Ermittler William Wisting (Sven Nordin) in die zweite Runde (26. und 29. Dezember, um 21.45 Uhr). In "Atem der Angst" verfolgen Nordin und seine filmende Journalistentochter einen entflohenen Serienkiller namens Kerr, der es in sich hat. Offenbar wird der Mann von einem sogenannten "Anderen" zu seinen Verbrechen geleitet, wie eine Marionette an der Strippe.

Falsche Spuren sollen in die Irre führen Führt die Spur am Ende gar in die eigenen Reihen? Dass der mysteriöse Unbekannte, der immer wieder falsche Spuren legt, auch Kerrs Geliebte (Kjærsti Odden Skjeldal) ermordet und zerstückelt hat, schockt besonders Wistings Tochter Line (Thea Green Lundberg). Die Journalistin muss erkennen, dass der Mörder alle die auf seiner Liste hat, die sie für ihr TV-Projekt über "Das Böse" interviewte. Aber auch Kerrs Anwalt scheint in Gefahr zu sein – genau so wie sie selbst.

Die Serie "Kommissar Wisting" (weitere Episoden, "Der Nachtmann", am 01. und 05. Januar) beruht auf den Romanvorlagen des norwegischen Bestseller-Autors Jørn Lier Horst. Horst, der Erfinder des einsamen und nach dem Tod seiner Frau gebrochenen Ermittlers William Wisting, war selbst als Kommissar bei der Polizei in der südnorwegischen Provinz Larvik tätig, bevor er unter die Romanautoren ging.

Kommissar Wisting – Der Atem der Angst – Mo. 26.12. – ARD: 21.45 Uhr