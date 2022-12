Dreh-Unfall im Hasenkostüm: Nora Tschirner

Die Aufzeichnung der ZDF-Show "Dalli Dalli" endete für Nora Tschirner anders als gedacht. Nach einem Unfall beim Dreh, musste sich die Schauspielerin ärztlich behandeln lassen. Der Vorfall war scheinbar schmerzhaft, doch auch ziemlich amüsant. Denn Nora Tschirner stürzte am Set in einem Hasenkostüm. "Der lustigste Unfall der Welt", kann die Berlinerin mittlerweile darüber lachen.

Ob die "Bild"-Diagnose Patella-Luxation zutrifft oder welche Verletzung genau sich die 41-Jährige zuzog, ist unklar. Der Unfall werde jedoch in der dreistündigen Sendung, die am 25. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF gezeigt wird, thematisiert, so die Sprecherin des Senders. In der Show empfängt Moderator Johannes B. Kerner (im grünen Weihnachts-Dress) neben Tschirner unter anderem Karoline Herfurth, Christoph Maria Herbst, Annette Frier und Palina Rojinski.