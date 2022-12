"SOKO Leipzig: Blinde Flecken" – Kritik zum Film heute im ZDF

Es ist ein Fall, dessen Lösung eigentlich auf der Hand liegen sollte – zumindest auf den ersten Blick: Im Spielfilm-langen ZDF-Freitagabendkrimi "SOKO Leipzig: Blinde Flecken" lernt man Günther Malinowski (Uwe Kockisch, bekannt geworden als Commissario Brunetti in den "Donna Leon"-Filmen der ARD) als einen verwirrt wirkenden älteren Herrn kennen – mit blutverschmierten Handschuhen und einer Waffe. Der offensichtlich schwer kranke Rentner, der nur einen Schuh trägt, spricht auch selbst davon, dass seine Jagd nun endlich am Ziel angelangt sei. Und, als ob das nicht schon dramatisch genug wäre, Malinowski kann sich nicht erinnern, was er getan hat – und wen er getötet hat. Nur Bruchstücke seiner Erinnerung deuten eine grobe Richtung an – es geht zurück in düstere Kapitel der DDR-Vergangenheit.