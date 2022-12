"Glass Onion – A Knives Out Mystery": Kritik zum Film bei Netflix

James Bond, das war einmal. Daniel Craig jedenfalls scheint die Freiheit nach seinem Ende als 007 zu genießen. Allerdings hat er sich als überaus knorriger, dafür aber modisch verirrter Privatdetektiv Benoît Blanc schon wieder eine wiederkehrende Rolle ausgesucht und klärt in "Glass Onion - A Knives Out Mystery" erneut einen Mordfall auf. Wobei es auch in der Fortsetzung des Kino-Knallers "Knives Out" aus dem Jahr 2020 um mehr geht als um das Verbrechen an sich: Regisseur und Drehbuchautor Ryan Johnson hatte aus einem "Whodunnit" in bester Agatha-Christie-Tradition eine doppelbödige Gesellschaftssatire von grotesker Bösartigkeit gemacht.