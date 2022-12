Jahresrückblick von Schmidt und Gysi: Was sie zur "Letzten Generation" sagen

Die Klimaproteste der Aktivistengruppe "Die letzte Generation" waren indes Harald Schmidt eine humoristische Note wert: "Ich staune über mich. Ich frage mich, bin ich es noch selbst, der hier mit Ihnen spricht", holte der Entertainer zu einer eigenwilligen Sympathiebekundung aus. "Ich glaube, dass ich mich in der nächsten Sendung an Ihnen festklebe und Sie mit Kartoffelbrei bewerfe."

Weitere Themen von "Gysi & Schmidt: Der ntv Rückblick" waren Russlands Krieg in der Ukraine, die Fußball-WM in Katar, der Tod der Queen und die Midterms in den USA. Ausgestrahlt wird die Sendung am Donnerstag, 22. Dezember, um 23.30 Uhr, bei ntv.