"Muss ich meine Eltern pflegen?" – ein belastender Fulltimejob

Das Pflegesystem in Deutschland stünde vor dem Kollaps, gäbe es nicht so viele Menschen, die sich ihrer hilfsbedürftigen und kranken Angehörigen annehmen. Acht von zehn Pflegebedürftigen werden zu Hause betreut – ein Fulltimejob wie sich oftmals zeigt. Aber wie soll das gehen, neben Kindern, Arbeit und Haushaltsführung? Schließlich sind es überwiegend Frauen, die sich in der häuslichen Pflege abmühen und versuchen, alles unter einen Hut zu bekommen. Die Reportage "Echtes Leben: Muss ich meine Eltern pflegen?" gibt einigen Alltagshelden eine Stimme, beleuchtet Schicksalsschläge und taucht tief ein in den sehr geregelten, mithin kompromisslos harten Alltag. Georg Wieghaus' Film schenkt der Randproblematik und damit verbundenen Herausforderungen die Plattform, die sie verdient.