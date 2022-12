Boris Becker im SAT.1-Interview: "Er wollte einfach nur an die frische Luft"

Seit wenigen Tagen ist Boris Becker wieder auf freiem Fuß. Steven Gätjen hat den früheren Weltklasse-Tennisspieler zum Interview getroffen und berichtet von seinen Eindrücken. Zu sehen ist das Interview im "SAT.1 Spezial. Boris Becker" am Dienstag, 20. Dezember, um 20.15 Uhr.

"Er wollte einfach nur an die frische Luft", sagt Steven Gätjen: "Er hat gesagt, er hätte alles dafür gemacht". Letzte Woche wurde Boris Becker aus der englischen Haftanstalt Huntercombe entlassen. Während seiner letzten Tage dort schilderte er seine Erlebnisse während seiner Haftstrafe in einem Interview mit Steven Gätjen. Das Interview ist in der Sendung "SAT.1 Spezial. Boris Becker" am Dienstag, 20. Dezember, um 20.15 Uhr, bei SAT.1 und auf Joyn zu sehen. Es ist das einzige Interview, das Becker in diesem Jahr gab. Vor der Ausstrahlung schilderte Moderator Steven Gätjen seine Eindrücke von dem Treffen mit Boris Becker in einem Interview mit dem Sender.

"Er war sehr emotional, insbesondere in den Momenten, in denen er über seine Zeit in der ersten Haftanstalt Wandsworth sprach", beschreibt der 50-Jährige seine Eindrücke von der deutschen Tennislegende: "Dort sitzen ja nicht nur Menschen ein, die finanzielle Straftaten begangen haben, sondern auch Sexualstraftäter, Mörder und Menschen, die große Raubüberfälle begangen haben."

Im Interview erlebte der Moderator einen emotionalen, aber bedachten Boris Becker der sich seine Erlebnisse während der Haft von der Seele reden will. "Boris Becker erzählte mir, dass er große Angst davor hatte, in einer Sammelzelle zu landen. In den ersten vier Tagen war er aber allein, hatte keinen Kontakt zur Außenwelt und war rund um die Uhr eingeschlossen in seiner Zelle, mit einer Stunde Ausgang pro Tag. Er hat in dieser Zeit noch nicht mal geduscht."

Am Ende bleibt ihm der Eindruck, dass Becker diese Erfahrung wirklich mitgenommen hat. Dass er sie zum Anlass genommen hat, sein Leben zu reflektieren. "Bei unserem Treffen im Gefängnis hatte ich das Gefühl, dass jemand vor mir sitzt, der einen Neuanfang anstrebt", erinnerte sich Gätjen.